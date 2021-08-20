الرئيس أشرف غني.. وتحالف (الفساد) و (الإرهاب) في أفغانستان

2021/08/20 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الحسين بن كريم - صحفي ليبي

مَن أسقط أفغانستان في يد حركة (طالبان)

هو تحالف (الفساد) و (الإرهاب)، الذين

جمعهم العداء للرئيس أشرف غني، الذي

حارب الفساد ووقف في وجه المسؤولين

الفاسدين، حيث أجبر أك

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