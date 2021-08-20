2021/08/20 | 20:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: الحسين بن كريم - صحفي ليبي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس أشرف غني.. وتحالف (الفساد) و (الإرهاب) في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مَن أسقط أفغانستان في يد حركة (طالبان)
هو تحالف (الفساد) و (الإرهاب)، الذين
جمعهم العداء للرئيس أشرف غني، الذي
حارب الفساد ووقف في وجه المسؤولين
الفاسدين، حيث أجبر أك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس أشرف غني.. وتحالف (الفساد) و (الإرهاب) في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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