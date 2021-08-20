قطر ترفض استقبال المزيد من الأفغان.. وتوقف الرحلات من مطار كابول مؤقتًا

2021/08/20 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر لشبكة CNN، الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تدرس مواقع جديدة، بما في ذلك أوروبا، لنقل الأفغان مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر وتسعى جاهدة لمعالجة أزمة الأشخاص الذين يتطلعون إلى الفرار من أفغانستان.

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