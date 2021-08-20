2021/08/20 | 20:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن الجندي عمر برفقة ضابط برتبة مقدم في سيارة جارجر و بحوزته سلاح كاتم غربي بغداد.وقال المصدر لـ”الايام نيوز”: “في الساعة الرابعة من يوم 18 / 8 تم القاء القبض على المشتبه به عمر عادل عبد اللطيف يعمل منتسب في ف٤ ل٨ فق٧ في تقاطع الاردن […]

ظهرت المقالة تفاصيل جديدة عن مفرزة الكاتم..



الجندي عمر رفقة ضابط برتبة مقدم في سيارة جارجر! أولاً على الايام نيوز.

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