2021/08/20 | 20:31 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون: سنعمل مع طالبان إذا لزم الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 20:31.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: سنعمل مع طالبان إذا لزم الأمر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: سنعمل مع طالبان إذا لزم الأمر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون: سنعمل مع طالبان إذا لزم الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).