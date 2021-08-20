العراق بصدد فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع الأسعار

2021/08/20 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، انها بصدد فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع الأسعار في الاسواق العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار".

وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية".

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