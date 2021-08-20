القبض على متهم بجريمة قتل في العمارة

2021/08/20 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الجمعة ، تفاصيل جريمة قتل حدثت في المحافظة ، فيما تمكنت من القاء القبض على القاتل.وقالت المديرية في بيان أن مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في ميسان ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد وتسليمه الى العدالة بعد جهود أمنية عالية.واضاف البيان :" أن جريمة قتل حدثت في وقت سابق بحق أحد المواطنين بالقرب من (حديقة السندباد) وسط مدينة العمارة ، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الجريمة ، و تم القبض على المتهم والذي اعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع ثلاثة متهمين أخرين ، وذلك بسبب وقوع شجار فيما بينهم.واشار :" الى ان الاجهزة الأمنية مستمرة بملاحقة المتهمين الاخرين الى حين القبض عليهم وتقديمهم للقضاء"./انتهى

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