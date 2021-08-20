وزير الزراعة يتحدث عن اجتماع ’طارئ’ لاتخاذ قرار بفتح استيراد محصولين رئيسين

2021/08/20 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

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عاجل...وزير الزراعة محمد الخفاجي يدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار، على خلفية ارتفاع الاسعار.

يتبع...

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