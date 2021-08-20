ارتفاع الأسعار يدفع العراق لفتح باب الاستيراد لهذين المحصولين

2021/08/20 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم وزارة الزراعة، فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع أسعارهما في السوق المحلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن وزيرها “محمد الخفاجي يدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار”.

وأشارت إلى أن ذلك “بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية”.

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