صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا اليوم

2021/08/20 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير دائرة صحة بغداد/الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.وقال الحجامي في بيان صحفي، أن “التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ لهذا اليوم، كان كالأتي:

أبو دشير —————–40أبو غريب —————–67الإسكان ——————–4

الاعلام ——————–17البياع ———————17التاجي ——————–71الحارثية ——————–5الحرية ———————13الدورة ———————61الدولعي ——————–5السيدية ——————–7الشالجية ——————-5الشعلة ——————–30الصالحية——————-5الطارمية ——————-17الطوبجي ——————-4العامرية——————- 16العطيفية ——————-8العلاوي ———————8الغزالية ———————9القادسية ——————–11الكاظمية ——————-35المحمودية ——————92المنصور ———————11الوشاش ———————4اليرموك ———————16حي الجامعة —————–16حي الجهاد ——————41حي الخضراء —————–16حي العدل ——————-13حي الفرات ——————3كرادة مريم ——————-1سكنة جانب الرصافة ———–1المجموع 669

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