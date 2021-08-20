التربية تعلن إنهاء استعداداتها لامتحانات السادس الإعدادي

2021/08/20 | 20:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، إنهاء استعدادتها الخاصة لإجراء امتحانات السادس الإعدادي، فيما توقعت موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "أنهت الاستعدادات لإجراء امتحانات السادس الإعدادي، فضلًا عن تحديد نسب نجاح الثالث".

وأضافت أن "أكثر من 400 ألف طالب سيؤدون الامتحانات يوم غد"، مشيرة إلى أن "القراءات الأولى تؤكد تسجيل نسب نجاح عالية لطلبة الثالث المتوسط".

وأوضحت الوزارة أن "موعد بدء العام الدراسي الجديد يتوقع انطلاقه منتصف تشرين المقبل".

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