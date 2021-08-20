2021/08/20 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، توجهها لفتح الاستيراد لمحصولي الطماطم والخيار لمدة محدودة لسد الاستهلاك اليومي.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”،أن “وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي دعا اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه حكومي لفتح الاستيراد لمحصولي الطماطم والخيار المركز الخبري الوطني.

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