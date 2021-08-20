اكتمال أول جسر للسكك الحديدية عبر النهر بين الصين وروسيا

2021/08/20 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الانتهاء من الجسر الجديد الذي سيربط بين أنظمة السكك الحديدية الروسية والصينية في 17 أغسطس/ آب 2021، بعد سبع سنوات من الإعلان عنه.

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