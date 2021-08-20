2021/08/20 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن القائد الأمريكي على الأرض في أفغانستان أمر اليوم الجمعة باستئناف رحلات الإجلاء بعد توقف قصير.وأضاف المسؤول أنه “كان هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد أمريكي يأمر باستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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