2021/08/20 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، انها بصدد فتح الاستيراد لمحصولين زراعيين بسبب ارتفاع الأسعار في الاسواق العراقية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تدعو اللجنة الخماسية الى اجتماعٍ طارئ يوم غدٍ السبت، لإتخاذ قرارٍ بفتح استيراد محصولي الطماطم والخيار”.وأضافت، أن “ذلك يأتي بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق …

ظهرت المقالة وزارة الزراعة تعتزم فتح باب الاستيراد لمحصولين زراعيين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تعتزم فتح باب الاستيراد لمحصولين زراعيين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تعتزم فتح باب الاستيراد لمحصولين زراعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).