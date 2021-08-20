التربية تعلن إنهاء الاستعدادات لإجراء امتحانات السادس الإعدادي

2021/08/20 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التريبة، اليوم الجمعة، استعداداتها لإجراء امتحانات السادس الإعدادي التي ستجرى يوم غد السبت، وفيما أحصت عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحانات، كشفت عن تشكيل غرفة عمليات تضم وزارات وجهات أمنية لإنجاح العملية الامتحانية.وقال وكيل الوزارة، فلاح القيسي، للوكالة الرسمية، إن “وزير التربية أوعز في وقت سابق إلى كل مديريات التربية …

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