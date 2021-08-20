الإعلام الأمني تعلن القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2021/08/20 | 20:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على 13 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ارهابي.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل من خلال المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وبتنسيق …

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