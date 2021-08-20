2021/08/20 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي حول تطورات الأوضاع في أفغانستان.

عاجل | بايدن: سنقوم بإجلاء كل أميركي يرغب بمغادرة أفغانستان.

بايدن: ننسق مع قوات الناتو لتأمين عمليات الإجلاء.

بايدن: أوضحنا لطالبان أننا سنرد على أي تهديد بقوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي حول تطورات الأوضاع في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي حول تطورات الأوضاع في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).