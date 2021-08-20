2021/08/20 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية بحماس في تلبية الدعوة الكريمة للمساهمة في مشروع اعادة اعمار وتطوير شارع المتنبي في اطار مبادرة "تمكين" التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي وتشارك في تنفيذها امانة بغداد.

ففي الاول من شهر اب / اغسطس الحالي انطلقت طلائع الرجال في الدائرة الهندسية برابطة المصارف الخاصة جنبا الى جنب مع نظرائهم في امانة بغداد للمباشرة بتنفيذ المشروع في اطار السقف الزمني المحدد وهو 150 يوما.

وحرصت رابطة المصارف الخاصة باعتبارها احد رعاة المشروع والممثلة للمصارف الخاصة الممولة له، منذ اللحظة الاولى ومنذ كان المشروع مجرد فكرة على المساهمة الفاعلة في كل مراحله تخطيطا وتنفيذا وحتى مراحله النهائية.

ويمكن وصف شارع المتنبي بـ "ايقونة بغداد الثقافية ومركزها الحضاري" حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها وتنشط فيه ايام الجمع مهرجانات ثقافية يشارك فيها مئات الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والصحفيين واساتذة الجامعات والاكاديميين في مختلف الاختصاصات فيما يتحول الشارع الى منصة اعلامية تعقد خلالها اللقاءات التلفازية والصحفية مع المبدعين في مختلف مناحي الحياة الفكرية والثقافية والعلمية تمثل فرصة نادرة لبث همومهم ومشاغلهم وعرض نتاجاتهم وخلاصة تجاربهم العلمية والحضارية والادبية.

يتضمن المشروع الذي تشرف على تنفيذه امانة بغداد بالتنسيق والتعاون مع رابطة المصارف الخاصة " الدائرة الهندسية" في اطار مبادرة " تمكين" عدة مراحل انجاز بتوقيتات دقيقة محددة ومتابعة حثيثة في مقدمتها ازالة الارضيات والارصفة من بداية الشارع الى موقع نصب المتنبي المطل على نهر دجلة, وتنفيذ شبكة مجاري جديدة ورصف الشارع والارصفة بالحجر الناري " البازلت" وصيانة وتاهيل كافة الابنية والبوابات التي سيتم التحكم بها بواسطة الطاقة الكهربائية.

كما تشمل مراحل التطوير عمل واجهات المنيوم زجاجية وتنفيذ شبكة كهرباء حديثة تحت الأرض وازالة الاسلاك العشوائية وعمل منظومة انارة متطورة على امتداد الشارع وحتى نصب المتنبي فضلا عن تأثيثه بمقاعد جلوس وتصنيع عربات وبسطيات واكشاك حديثة لباعة الكتب تتوزع على جانبيه.

ولان شارع المتنبي ليس شارعا عاديا فانه احتاج الى عقول هندسية حاذقة وانامل حريفة تعرف كيفية التعامل مع التراث بعناية فائقة ودراية واسعة انطلاقا مما يمثله هذا المعلم من اهمية كبرة ودور مؤثر في اوساط المثقفين والاكاديميين والمهتمين بالفكر والتراث ولاهمية المشروع الحضارية فقد حرص محافظ البنك المركزي يرافقه امين بغداد والمدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية على زيارة موقع العمل مؤخرا للاطلاع عن كثب على خطط التطوير المختلفة.

كما عقد الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي اجتماعا مع رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل لبحث اليات تنفيذ المشروع في اطار مبادرة " تمكين" المجتمعية.

نتطلع بشغف الى اليوم الذي نحتفي فيه بانجاز مشروع التطوير الذي سيحيل شارع المتنبي الى صرح حضاري وتراثي وسياحي متفرد يحكي نهضة بغداد الفكرية، ويعيد الى الاذهان تاريخها المجيد ومجدها التليد، عندما كانت تحتضن بيت الحكمة منارة الفكر التي اشرقت بنورها على العالم.

* رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية

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