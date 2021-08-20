التربية الرياضية تصدر توضيحا بشأن حريق اليوم

2021/08/20 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن الحريق الذي نشب في إحدى المكاتب الإدارية في الكلية.وقالت الكلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي ولم يتسبب بأية أضرار بشرية أو فقدان أوراق مهمة لمكتب التخطيط والمتابعة في الكلية”.وكانت فرق الدفاع …

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