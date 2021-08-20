الناتو يؤكد أن الرعايا الأجانب والأفغان يواجهون صعوبة في الوصول لمطار كابل

2021/08/20 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ينس ستولتنبرغ في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الحلف، إن عددا من الدول تطلب مزيدا من الوقت لاستكمال عمليات الإجلاء.

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