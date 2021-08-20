الحزب -الشيوعي- اللبناني الفاشستي - فؤاد النمري

2021/08/20 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري الحزب"الشيوعي" اللبناني الفاشستيتفلس الإمبريالية فتتحول إلى فاشية كما حدث في ألمانيا النازية ويفلس النظام الإشتراكي فيتحول إلى فاشية أيضاً كما حدث في روسيا .



الجرائم الفاشية الفظيعة التي يقترفها بوتين في سوريا اليوم لم يقترف مثلها هتلر في المدن السوفياتية قبل ثمانين عاماً .أكتب اليوم عن الحزب "الشيوعي" اللبناني الفاشي مؤملاً أن غضب واستنكار أعضاء هذا الحزب لما أقول يمكن أن يدفعهم إلى ا ......





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