لم أكن شيطانا أخرس أو شاهد زور - محمد بن زكري

2021/08/20 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بن_زكري ** وثيقةُ شهادةٍ على التاريخ مقدمة لابد منها : هذه الوثيقة ، هي نص مبادرة ، كنت قد أعددتها بتاريخ 25 مارس 2011 (بعد تدخل حلف الناتو في الحرب) ، كخطوط عريضة لمبادرة تسوية وطنية ، من أجل احتواء الكارثة قبل خروجها عن السيطرة ، و ذلك في محاولة لإيقاف الاقتتال بين الليبيين ؛ بقصد عرضها على قيادة النظام السابق (العقيد القذافي تحديدا) للحصول على موافقته المبدئية ، ليُصار من ثم إلى طرحها على مستوى وطن ......





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