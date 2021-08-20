2021/08/20 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بايدن: سنسحب جميع قواتنا من أفغانستان بعد إنهاء عمليات الإجلاء » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 21:04

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