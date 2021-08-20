شرطة ميسات تكشف تفاصيل جريمة قتل حدثت في المحافظة

2021/08/20 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة ، تفاصيل جريمة قتل حدثت في المحافظة، فيما تمكنت من القاء القبض على القاتل.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في ميسان ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل …

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