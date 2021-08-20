التخطيط تعد إرتفاع الأسعار في الاسواق “مسألة طبيعية”

2021/08/20 | 21:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، ارتفاع الأسعار في الأسواق بـ”مسألة طبيعية”.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، ان “ارتفاع الأسعار مسألة طبيعية بتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار”.وبين ان “أسعار السلع في الدولار بقيت ثابتة الا انها أرتفعت بالدينار مما تأثر على مستوى التضخم في بادئ الأمر حيث قفزت نسبة التضخم ٣.٥ […]

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