الإعمار تستأنف تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في بغداد

2021/08/20 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في محافظة بغداد، بإشراف المديرية العامة للمجاري أحد تشكيلات الوزارة.وذكر المركز الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المباشرة باعمال تهيئة الموقع وصيانة وادامة الشبكات المنجزة سابقا"، مشيراً الى أن "المشروع يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي وامطار بطول 40 كم، بالاضافة الى خط دفع بطول 6 كم ومحطتي رفع". وأضاف، أن "المشروع يُعد من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية المهمة، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وفتح آفاق وفرص عمل لقطاع البلدية للقيام بأعمال التبليط والارصفة في المنطقة".

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