نظرية طائر الشمال في الحيوانات البشرية! - محمد عبد المجيد

2021/08/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد هل تطور بعض البشر الذين يعيشون معنا من القردة العليا؛ وظلوا ثابتين على مرحلة زمنية مُعينة تتأرجح في الشكل والسلوك والفكر بين البيت والشجرة، بين المدينة والغابة، بين الإنسان والحيوان؟هل كان لبعضهم ذيول ذبلت مع التطور؛ لذا اختاروا الشكل والهيئة والتقليد وطريقة تناول الطعام مثلما فعلتْ القردة العليا، ولكن أكثر تحضرًا؟هل لو أنك اخترتَ عيّــنةً عشوائيةً منهم وخلعتَ عنها ملابسها، والجلابية القصي ......





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