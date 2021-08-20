رأس المال: الفصل الرابع والعشرون (96) 4) منشأ المزارع الرأسمالي - كارل ماركس

2021/08/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس ما يسمى بالتراكم الأولي4) منشأ المزارع الرأسماليبعد أن درسنا ضروب العنف التي أدت إلى خلق بروليتاريين شری-;-دی-;-ن مجردين من الحماية، ودرسنا ذلك الانضباط الدموي الذي حولهم إلى عمال مأجورين، وتلك التدابير المزرية التي اتخذتها الدولة والتي زادت تراكم رأس المال بأساليب بوليسية عن طريق تشدی-;-دها لاستغلال العمل، يتوجب الآن أن نطرح السؤال التالي: من أين جاء الرأسماليون أصلا؟ ذل ......





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