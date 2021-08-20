سافر إلى القطب الشمالي على متن هذا المنطاد الفاخر.. كيف بدأت الفكرة؟ وماذا يحتوي داخله؟

2021/08/20 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن قام المستكشف القطبي الأسطوري رولد أموندسن برحلة إلى القطب الشمالي بواسطة المنطاد، تخطط الشركة السويدية OceanSky أن تقدم رحلات فاخرة على متن المنطاد المكون من 16 شخصًا والمجهز بأسلوب القرن الحادي والعشرين.

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