2021/08/20 | 22:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 5 عناصر من الحشد الشعبي بتفجير استهدف عجلتهم في الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 5 عناصر من الحشد الشعبي بتفجير استهدف عجلتهم في الطارمية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 5 عناصر من الحشد الشعبي بتفجير استهدف عجلتهم في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).