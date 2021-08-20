2021/08/20 | 22:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. صحة الكرخ تكشف نسبة الملقحين وتتحدث عن وحش مرعب يدوم لسنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 22:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. صحة الكرخ تكشف نسبة الملقحين وتتحدث عن وحش مرعب يدوم لسنين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. صحة الكرخ تكشف نسبة الملقحين وتتحدث عن وحش مرعب يدوم لسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).