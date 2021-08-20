العراق يكشف عن خطة لخفض اسعار الدواجن والبيض - عاجل

2021/08/20 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزراة الزراعة، اليوم الجمعة، عن خطة لخفض اسعار الدجاج والبيض في الأسواق العراقية خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزراة، حميد النايف، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة وضعت خطة لخفض سعر الدجاج والبيض من خلال احتواء الناتج المحلي في كردستان واستيراد الدواجن من الإقليم إلى بقية المحافظات في الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "المجازر في الإقليم هي محلية وكذلك حقول انتاج البيض".

وأضاف، أنه "لا يمكن في الفترة المقبلة فتح باب الاستيراد كونه سيؤدي إلى انهيار كامل لقطاع الدواجن في العراق وتسريح آلاف الموطنين العاملين في هذا المجال وفقدان عملهم".

وتابع: "يجب على الحكومة تشجيع القطاع الزراعي في العراق من خلال حل مشكل المياه مع دول الجوار وتفعيل الصناعات التحويلة كمصانع المعجون والكتشب ومصانع التمور التي من شأنها ان تشجيع المواطنين على التوجه للعمل في المجال الزراعي وبالتالي سيكون هنالك فرص عمل ونشاط اقتصادي في البلاد".

ودعا النايف: "الحكومة العراقية بالإسراع في حل قضية أزمة المياه مع دول الجوار من خلال الحوار وتحكيم القوانين الدولية"، مؤكداً أن "العراق سيكون لديه 28 مليون دونم صالحة للزراعة اذا حصلت البلاد على مستحقاتها المائية كما سيكون هنالك فائض في المنتجات الزراعية داخلياً وبالتالي سيكون باب التصدير مفتوحاً للفلاحين العراقيين".

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