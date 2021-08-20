بلدية الديوانية تكشف حقيقة شمول المنازل في الأراضي الزراعية بحملة عبير

2021/08/20 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

كشفت بلدية الديوانية، اليوم الجمعة، حقيقة شمول المنازل في الأراضي الزراعية بحملة عبير.

وقال بيان للبلدية ، تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبر شمول المنازل السكنية على الأراضي الزراعية بحملة الشهيد عبير لإزالة التجاوزات".

واكد، انه " لا صحة لهذه الأخبار وان حملة الشهيد عبير تشمل فقط التجاوزات على الأملاك العامة والأرصفة و الجزرات الوسطية، مشيرة الى ان "أصحاب البسطات سوف يتم توفير مكان مناسب لهم ؛ كما ندعوا المواطنين باعتماد الصفحة الرسمية".

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