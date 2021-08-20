2021/08/20 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وافقت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان قبيل توجههم إلى دول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أرسلته لشبكة CNN، تابعته (بغداد اليوم) إن "الإمارات ستستضيف 5 آلاف مواطن أفغاني بشكل مؤقت بعد طلب من حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "من تم إجلاؤهم سيسافرون من كابول إلى الإمارات على متن طائرات أمريكية في الأيام المقبلة".

وأشارت إلى أن "هذه اللفتة الإنسانية تأتي في أعقاب التسهيلات الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك الدبلوماسيون وموظفو الدعم من مجموعة من الجنسيات والمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الإمارات".كما سهلت الإمارات إجلاء ما يقرب من 8500 أجنبي باستخدام طائراتها ومطاراتها من أفغانستان، بحسب الوزارة.وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية الدولية، سلطان محمد الشامسي، أن المبادرة الأخيرة دليل على التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي، لا سيما في أوقات الحاجة، وفقا للبيان.وأضاف الشامسي، بحسب البيان، "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائمًا إلى حلول سلمية ومتعددة الأطراف، وتحرص على مواصلة عملها جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت من عدم اليقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات توافق على استضافة 5 آلاف أفغاني ممن تم إجلاؤهم من من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).