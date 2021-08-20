إصابة منتسبين في الحشد بانفجار شمالي بغداد

2021/08/20 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة منتسبين في الحشد الشعبي، جراء انفجار استهدف عجلتهم، شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة منتسبين من الحشد".

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