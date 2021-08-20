بايدن يتعهد بإعادة جميع الأميركيين في أفغانستان إلى الوطن

2021/08/20 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إن هناك أكثر من 6 آلاف جندي أميركي بينهم قوات من المارينز لتأمين مغادرة المدنيين من أفغانستان، مشيرا إلى تنسيق مع حلف الناتو في عمليات الإجلاء.

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