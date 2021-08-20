بايدن يضع طالبان بمواجهة ’شروط صعبة’ لقاء الاعتراف الدولي

2021/08/20 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الرئيس الأميركي جون بايدن، الجمعة، أن كل الطرق التي كانت ستختارها بلاده لمغادرة افغانستان، لانتهت بما آلت إليه الأحداث الراهنة الآن.

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وقال بايدن، (20 اب 2021)، إن "عدم مهاجمة قواتنا في أفغانستان كان بناء على الاتفاق الذي أبرمناه قبل عام ونحن نعرف ما يحدث في أفغانستان وأولويتنا منع صعود منظمات إرهابية ولكن دون وجود عسكري على الأرض".

وأضاف أن "طالبان تبحث عن اعتراف دولي بها وسنفرض شروطا صعبة لمنحها هذا الاعتراف وفقا لتعاملها مع الشعب"، لافتا الى انه "لا مصلحة لنا في الاستمرار بأفغانستان بعد تحقيق هدفنا بالتخلص من القاعدة وقائدها".

وأكد بايدن، "نحن على اتصال دائم مع طالبان ونعمل على ضمان ممر آمن للمدنيين إلى مطار كابل".

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