2021/08/20 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البنتاغون تعلن أجلاء نحو 18 ألف شخص من أفغانستان » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 22:18

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