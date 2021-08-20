هجوم يستهدف الحشد في بغداد

2021/08/20 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بغداد، بإصابة خمسة عناصر من الحشد الشعبي بجروح اثر استهداف عجلتهم بعبوة ناسفة اعقبها اشتباكات من 3 محاور في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لـNRTاليوم، (20 اب 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الحشد وفق معلومات أولية".

وتابع، ان "الانفجار اعقبه اشتباكات من 3 محاور في الحلابسة والاروائي والبحيرات استهدفت مقر لواء 12 حشد شعبي".

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