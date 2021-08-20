العراق: قتيل وجريح بمشاجرة مسلحة بين أبناء عم

2021/08/20 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة اخر اثر اندلاع مشاجرة بين أبناء عم في قضاء حديثة غربي المحافظة.

وعن تفاصيل الواقعة أوضح المصدر لـNRTاليوم، (20 اب 2021)، إن "المشاجرة حصلت داخل سوق القضاء، بين أولاد عم، وتدخل أصحاب المحال والمارة لإيقاف المشاجرة، لكنها تطورت لاستخدام الأسلحة بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل أحد المارة، وإصابة شخص اخر بجروح بليغة، وتم نقله الى مستشفى حديثة العام لتلقي العلاج".

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