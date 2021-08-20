2021/08/20 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أن الإمارات وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.وقالت السفارة عبر حسابها في موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات توافق على استضافة 5000 أفغاني في طريقهم إلى دول ثالثة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات توافق على استضافة 5000 أفغاني في طريقهم إلى دول ثالثة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات توافق على استضافة 5000 أفغاني في طريقهم إلى دول ثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).