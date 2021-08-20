2021/08/20 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استأنفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في محافظة بغداد، بإشراف المديرية العامة للمجاري أحد تشكيلات الوزارة.وذكر المركز الاعلامي للوزارة، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف العمل بمشروع شبكات مجاري ناحية الرشيد في بغداد المركز الخبري الوطني.

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