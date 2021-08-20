2021/08/20 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يزود الحليب الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه يعد مصدرا ممتازا للبروتين، والمئات من الأحماض الدهنية المختلفة، بما في ذلك الأوميغا 3.ولكن، أشارت الدراسات التي قامت بها لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يرتبط الحليب بأمراض القلب والسكري والخرف؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يرتبط الحليب بأمراض القلب والسكري والخرف؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يرتبط الحليب بأمراض القلب والسكري والخرف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).