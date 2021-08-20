عقوبات أميركية وبريطانية على مسؤولين وكيانات في روسيا بقضية تسميم نافالني

2021/08/20 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحكومة البريطانية، الجمعة، عقوبات على سبعة روس للاشتباه بدورهم في عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني قبل عام على متن طائرة في سيبيريا.

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