2021/08/20 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: الرحلات المغادرة من كابل وصلت إلى مناطق آمنة.البنتاغون: مطار كابل آمن ووتيرة رحلات الإجلاء تتزايد بشكل مستمر.

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