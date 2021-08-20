عاجل | البنتاغون: طائرات الإجلاء من كابل ستهبط اليوم في ألمانيا

2021/08/20 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: مهمتنا مستمرة في الدفاع عن مطار كابل والإجلاء من أفغانستانالبنتاغون: طائرات الإجلاء من كابل ستهبط اليوم في ألمانيا

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