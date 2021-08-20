البنتاغون: نراجع العديد من أوراق الهجرة والتأشيرات لمن يريدون القدوم إلى أميركا من الأفغان

2021/08/20 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد المتحدث بأسم البنتاغون جون كيربي، نراجع العديد من أوراق الهجرة والتأشيرات لمن يريدون القدوم إلى أميركا من الأفغان.وقال:"انه لا تزال هناك تهديدات في كابل ونحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ولا نعتقد أن القاعدة في أفغانستان تشكل تهديدا حقيقيا كما كان الوضع في السابق".وأضاف كيربي:" أنجزنا مهمتنا في أفغانستان خلال العشرين سنة الماضية"./انتهى7

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