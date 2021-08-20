الياسري: التيار الصدري لديه مشاكل داخلية ويريد اعادة تنظيم قواعده

2021/08/20 | 22:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير المركز العربي الاسترالي للدراسات، احمد الياسري، اليوم الجمعة، التيار الصدري لديه مشاكل داخلية ويريد اعادة تنظيم قواعده، مبينا ان عدم اجراء الانتخابات لا يعني اننا ذاهبون الى تدهور امني.وقال الياسري في برنامج حصاد الايام، ان “الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية لانها جاءت نتيجة للحراك الشعبي الاخير”، موضحا ان “التيار الصدري لديه مشاكل […]

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