فرنسا.. إصابة شخصين بإطلاق نار في مرسيليا

2021/08/20 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصيب اليوم الجمعة شخصان بإطلاق نار قرب مركز تجاري في مدينة مرسيليا الفرنسية، وفق ما نقلته قناة "بي أف أم تي في".وأوضحت القناة أن إطلاق النار وقع بالحي العاشر في مرسيليا بالقرب من مركز "أوشان" للتسوق.وقال رجال الإطفاء إن أحد المصابين في حالة حرجة، دون الكشف عن تفاصيل الحادث.المصدر: RT

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