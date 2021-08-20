مقطع فيديو يشعل غضب السعوديين.. والسلطات تعتقل المسيء

2021/08/20 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الامنية السعودية، الجمعة، اعتقال مواطن اساء للرسول وزوجته عبر مقطع فيديو تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن السلطات اعتقلت موطنا "في العقد الثالث" على خلفية بث فيديو مسيء للرسول وزوجته.

وأوضح الكريديس، إنه "إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتداول عدد من مستخدمي تويتر مقطع فيديو أشعل غضب السعوديين بسبب إساءته إلى النبي محمد وزوجته عائشة.

وعبر رواد تويتر عن غضبهم من الفيديو عبر هاشتاغ #فيلكس_يتعدى_على_الرسول.



وشهد الوسم تغريدا مكثفا في السعودية تجاوز الـ 40 ألف تغريدة خلال وقت قصير.

وطالب المغردون بإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا في الفيديو.

وقال أحد المغردين "قلنا نمزح في أشياء معقولة لكن يوصل الموضوع التعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم و السيدة عائشة لالالا!!!!!"، وأضاف "ياربببببب يلقى عقوبة ما يطلع منها لو بطلعة الروح".

قلنا نمزح في اشياء معقولة لكن يوصل الموضوع التعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم و السيدة عائشة لالالا!!!!! 🛑 🛑 ياربببببب يلقى عقوبة ما يطلع منها لو بطلعة الروح#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول

— NAlM💙🦌 (@NAlMN24) August 19, 2021

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أصدر أمس الخميس، أمرا عاجلا للقبض على من ظهروا في الفيديو، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن "نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال".

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